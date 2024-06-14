Sokaklar değil elektrik şirketlerinin kasaları aydınlandı

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Sokaklar değil elektrik şirketlerinin kasaları aydınlandı

Vatandaşlar, fahiş faturalar ile mücadele etmek zorunda bırakan elektrik dağıtım şirketlerine, sokakları aydınlatmaları karşılığında 2020-2023 yılları arasında 39,5 milyar TL, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 10 milyar TL ödendiği tespit edildi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2013 yılında tamamen özel sektöre devredilmesiyle birlikte, vatandaşlar fahiş faturalarla karşı karşıya kalıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri, vatandaşları, yüklü faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirmenin, elektrik dağıtım şirketlerine sağladığı fahiş kazancı gün yüzüne çıkardı.

1200x627-1668141168544.webpElektrik dağıtımında yapılan özelleştirmenin kamuya olan yükünü ortaya koyan verilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kasasından genel aydınlatma ödemeleri için Ocak 2020-Nisan 2024 döneminde 49 milyar 528 milyon 112 bin TL çıktı.

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HER YIL MİLYARLARCA TL

Sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında, elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel aydınlatma ödemesi” adı altında ödenen miktarın, her geçen yıl artması dikkatleri çekti. Sokak ve caddelerin aydınlatılması amacıyla dağıtım şirketlerine 2020 yılında 2 milyar 440 milyon 589 bin TL ödenirken, 2022-2024 yılları arasında ödenen miktar şu şekilde sıralandı:
• 2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

• 2024: (Ocak-Nisan): 10 milyar 26 milyon 624 bin TL

eclairage-2.jpgTEDAŞ’A ŞİKÂYET YAĞIYOR

2013 yılında, elektrik dağıtımının AKP iktidarı tarafından 21 bölgeye bölünerek özel sektöre devredilmesiyle beraber, yaşanan sorunlar da artmaya devam ediyor.

TEDAŞ Talep ve Takip Müdürlüğü tarafından gecikmeli olarak açıklanan verilere göre, 2017 yılında 12 bin 614 olan şikâyet sayısı, 2020’de 33 bin 338, 2021’de 40 bin 581, 2022’de ise 55 bin 769’e yükseldi.

Sokak aydınlatmalarını da kapsayan genel aydınlatma, en fazla şikâyet alınan konu olarak ön planda yer alıyor.

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