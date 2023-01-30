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Minibüs halay çekenlerin arasına girdi. Asker eğlencesi felakete döndü

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken kendiliğinden hareket eden minibüsün sokakta asker eğlencesi yapan gruba çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 02:51
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Sokakta asker eğlencesi yapan grubun arasına minibüs girdi

Minibüs halay çekenlerin arasına girdi. Asker eğlencesi felakete döndü
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Park halindeyken freni boşalan minibüs yokuştan aşağı harekete geçti. Minibüs, izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken kalabalığın arasına daldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi, Gazel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeyken freni boşalan minibüs bir anda yokuştan aşağı harekete geçti.

Minibüs, izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken arasına girdi. 4 kişiyi altına alan minibüs park halindeki araçlara vurarak durabildi. 

Odatv'de yer alan habere göre, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün altında kalan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Sezai Yıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA SONRASI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Kazanın ardından vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü aldı. Kayıtlarda, kazadan sonra yaşanan arbede ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

Trajik kazanın tanıklarından Musa Yıldırım, "Yukardan aşağı araba bir anda freni boşalmış, yokuş aşağı inerken burada halay çeken milletin içine daldı.

Aşağıda 3 arabaya vurdu durdu. 1 kişi öldü, 3 de yaralımız var. İzinli asker eğlencesi vardı. Şahıs eğlenceye geliyor, yukarıya aracını park ediyor.

Araba bir andan nasıl oluyorsa harekete geçiyor burada milleti eziyor" şeklinde anlattı.

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