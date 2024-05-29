Sokakta döner bıçaklı saldırı

Kaynak: İHA
Sokakta döner bıçaklı saldırı

Konya'da tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaralayan şüpheli tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak üzerinde daha önceden yaşadıkları bir tartışma sebebiyle aralarında husumet bulunan S.E. ile Y.U. konuşup sorunu çözmek için buluşmaya karar verdi.

Ulular Sokak'taki parkın yanında buluşan ikili ve yanlarında bulunanlar konuştukları sırada küfürleşme yaşandı. Bu sırada S.E, husumetlisini tokatladı. Y.U. parkta bulunan kamelyanın üzerine sakladığı döner bıçağını alarak S.E.'yi kovalamaya başladı.

S.E. kaldırıma adım attığı sırada Y.U. döner bıçağını bacağına vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralı S.E. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Y.U. da Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin ilk ifadesinde, "Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde tartıştık, konuşup anlaşmak üzere sokak üzerinde buluştuk. Küfürleşme sonrasında olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Şüpheli Y.U. emniyette işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı açılardan kaydedilen görüntülerde şüpheli ile yaralının tartıştığı, tartışma sırasında şüpheli Y.İ.'nin parka giderek kamelyadan döner bıçağını alarak koşması, şüpheliyi kovalayıp bacağına vurması yer alıyor.

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