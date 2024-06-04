Sokakta kurban kesen yandı. Cezalar belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Cadde sokak gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu gibi faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli tedbirleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesine göre 4 bin 810 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. 2023’te ceza miktarı 3 bin 36 TL’ydi.



Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde uygulanmasına karar verildi.

2023’te bu ceza miktarları sırasıyla 293 bin 188 TL ve 7 bin 283 TL’ydi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında; hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullara uyularak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek biçimde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun biçimde yapılacak.

Hayvanların kesiminin ehliyet sahibi kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 10 bin 101 lira idari para cezası verilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenler 7 bin 216 lira idari para cezasına çarptırılacak. Geçen sene bu ceza 4 bin 554 liraydı.