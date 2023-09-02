Sokakta tartıştığı 2 kadını vurup, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Akhisar merkez Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak Hilal Üst geçidi yanında yaşanan silahlı olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Sokakta tartıştığı 2 kadını vurup, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre dün saat 21.30 sıralarında Veysel Mızrak, otomobili ile Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak üzerinde Hilal Üst Geçidi yanında park halinde beklerken yanından geçen Meliha Uludağ ve Cansu Dönmez ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Mızrak'ın yanında bulundurduğu tabanca ile ilk olarak Meliha Uludağ’a ardından Cansu Dönmez’in kafasına ateş ettiği iddia edildi. İki kişiyi vuran Veysel Mızrak son olarak silahı kafasına dayayarak ateş etti.

Olayın ardından görgü tanıklarının ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel Mızrak (47) ve Meliha Uludağ'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ağır yaralı Cansu Dönmez (20) ise 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Cumhuriyet Başsavcısının incelemesi ardından hayatını kaybeden 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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