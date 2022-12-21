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  • Karaman'da ‘odunlu saldırgan’ yakayı ele verdi. Sokakta yalnız gördüğü kadınlara dehşeti yaşatmıştı

Karaman'da ‘odunlu saldırgan’ yakayı ele verdi. Sokakta yalnız gördüğü kadınlara dehşeti yaşatmıştı

Karaman'da, sokakta yalnız gördüğü kadınları özellikle akşam saatlerinde başlarına odunla vurarak yaralayan Adnan T. ismindeki saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığının tespit edildiğinin ve bu sayının daha fazla olabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 02:57
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Sokakta yalnız gördüğü kadınlara dehşeti yaşatmıştı. Karaman'da ‘odunlu saldırgan’ yakayı ele verdi

Karaman'da ‘odunlu saldırgan’ yakayı ele verdi. Sokakta yalnız gördüğü kadınlara dehşeti yaşatmıştı
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Karaman'da sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaralayan saldırgan yakalandı.

Karaman'da, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaralayan Adnan T. (33) yakalandı. Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor.

Karaman merkez ve Ağılönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını saptadı. Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki 1500 dakikalık mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.

2’si Ağılönü köyünde olmak üzere 10'a yakın kadına, aynı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Araştırmasını derinleştiren ekipler, saldırganın Ağılönü nüfusuna kayıtlı ve kent merkezinde oturan, bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğunu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Adnan T., bugün gözaltına alındı.

Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor. Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Karaman'da sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. (DHA / İHA)

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