Şoke eden iddia: Elvis Presley'in sırrı Florida'da mı yaşıyor?

Priscilla Presley'in eski bir arkadaşı, Elvis Presley ve Priscilla'nın Florida'da yaşayan gizli bir torunları olduğunu öne sürdü. Bu iddia, 21 Ekim'de In Touch dergisi tarafından elde edilen mahkeme belgelerinde yer aldı. Brigitte Kruse, 17 Ekim'de Priscilla’ya karşı yürütülen hukuki mücadelede bu iddiaları dile getirdi. 79 yaşındaki Priscilla, eski iş ortağına karşı 1 milyon dolar değerinde yaşlı istismarı davası açmıştı.

Gizli Torun İddiasının Arkasındaki Dava

Brigitte Kruse'un mahkeme belgelerinde, "Presley'in Florida ile derin kişisel bağları var. Geçmişteki kızı Lisa Marie Presley Florida'da yaşıyordu ve Elvis ile Priscilla'nın torunu da bugün Florida'da yaşamaktadır" ifadesi yer aldı. Bu durum, Elvis ve Priscilla'nın tek çocukları olan Lisa Marie'nin bilinen dört çocuğunun dışında gizli bir çocuğu olduğunu ima ediyor.

Lisa Marie’nin Aile Hayatı

Lisa Marie Presley, ilk eşi Danny Keough ile 1988'de evlendi ve 1994'te boşandı. Bu evlilikten Riley Keough ve 2020 yılında vefat eden Benjamin Keough adında iki çocuğu oldu. Lisa Marie, daha sonra pop yıldızı Michael Jackson ile 1994'te evlendi fakat bu evlilik de 1996'da sona erdi. 2008'de üçüncü eşi Michael Lockwood ile evlendi ve ikiz kızları Finley ve Harper dünyaya geldi. Lisa Marie'nin 2023'te 54 yaşında vefat etmesi, tüm ailesi için büyük bir kayıp oldu.

Brigitte Kruse’un İddialarının Genişlemesi

Brigitte Kruse, Priscilla'nın Florida'da sık sık bulunduğunu ve Palm Beach bölgesinde kalıcı bir ev arayışında olduğunu da dile getirdi. Kruse, Priscilla'nın Florida’ya taşınmak için eşyalarının taşınmasını talep ettiğini belirtti. Ayrıca, mahkeme belgelerine göre, Priscilla Florida’yı sıkça ziyaret etmeye devam ediyor. Bu iddialar, Priscilla'nın Florida ile olan bağlantılarının derinleştiğini ortaya koyuyor. Yazar Tony Ortega, bu gizli torun iddialarının Lisa Marie’nin California'daki çocuklarıyla ilişkisiz olduğunu belirtti.