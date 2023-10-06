Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu

Motosiklet sürücüsünün kopan parmağı, polis ve vatandaşlar tarafından arandı.

Kazanın nedeni bilinmiyor

Olay, Söke-Kuşadası karayolu Madenciler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 09 AJD 199 plakalı motosiklet ile B.Y.'nin idaresindeki 09 AET 743 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü R.S’nin parmağı koptu.

Kopan parmak arandı

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücünün kazada kopan parmağını bulmak için polisler ve çevredeki vatandaşlar telefon ışıklarıyla bir süre aradı. Bulunan parmak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü R.S ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

aw047379-01.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hasta ve yakınları 3 doktora saldırdı. Sağlık ocağını bastılar Yaşam
Hasta ve yakınları 3 doktora saldırdı. Sağlık ocağını bastılar
Kuivert Trabzonspor'u nasıl yendiklerini açıkladı Spor
Kuivert Trabzonspor'u nasıl yendiklerini açıkladı
Öğrencilerin mideleri zil çalıyor Yazarlar
Öğrencilerin mideleri zil çalıyor
Sahalarda görmek istediklerimiz Yazarlar
Sahalarda görmek istediklerimiz
Finansal okuryazarlık şart! Yazarlar
Finansal okuryazarlık şart!
Erdoğan’a MHP gibi biat etmeyiz… Yazarlar
Erdoğan’a MHP gibi biat etmeyiz…
Gençler nasıl emekli olacak? Yazarlar
Gençler nasıl emekli olacak?