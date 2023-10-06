Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu

Motosiklet sürücüsünün kopan parmağı, polis ve vatandaşlar tarafından arandı.

Kazanın nedeni bilinmiyor

Olay, Söke-Kuşadası karayolu Madenciler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 09 AJD 199 plakalı motosiklet ile B.Y.'nin idaresindeki 09 AET 743 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü R.S’nin parmağı koptu.

Kopan parmak arandı

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücünün kazada kopan parmağını bulmak için polisler ve çevredeki vatandaşlar telefon ışıklarıyla bir süre aradı. Bulunan parmak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü R.S ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.