Söke’de su ürünleri denetimi yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesi sınırları içerisindeki su ürünleri denetimleri gerçekleştirilirken, amatör balıkçılara su ürünleri avı konusunda uyarıda bulunuldu.

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz sınırlarında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimler yapılmıştır. Amatör olarak su ürünleri avcılığı yapan balıkçılarımız, balık çiftliklerine en fazla 100 m ye kadar yanaşarak su ürünleri avcılığı yapabilirler. 100 m den daha az mesafede su ürünleri avcılığı yaptıklarının tespiti durumunda İlçe Müdürlüğümüzce idari işlem uygulanacaktır" denildi.