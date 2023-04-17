Sökespor'da şampiyonluk gitti. Yatağan'da ortalık savaş alanına döndü

Sökespor'un şampiyonluğu kaybetmesinin ardından taraftar ortalığı savaş alanına döndürdü.

Sökespor'da şampiyonluk gitti. Yatağan'da ortalık savaş alanına döndü

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup son maçında şampiyonluğu averaj ile kaybeden Sökespor'da taraftarlar, Yatağan'da polisi taşladı, otobüs duraklarına zarar verdi.

AYNI PUANDA OLMASINA RAĞMEN ŞAMPİYON OLDU
Bölgesel Amatör Lig 9. Grup son haftasına lider olarak giren Sökespor, deplasmanda Yatağanspor'la, lig ikincisi Bornovaspor ise Kızılcabülük ile karşılaştı. Sökespor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak ligi 52 puan ve averajla ikinci sırada tamamladı. Haftaya 49 puanla giren Bornovaspor ise mücadeleyi 6-0 kazanarak Sökespor ile aynı puanda olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Takımlarını desteklemek için Aydın Söke’den, Muğla'nın Yatağan ilçesine gelen ve şampiyonluğu averaj ile rakibine kaptıran Sökespor'da taraftarlar, maç sonu taşkınlık yaparak, polis ekiplerine ve TOMA aracına saldırdı. Taraftarlar, ellerinde taşlarla otobüs bekleme kabinlerinin de camlarını kırarak zarar verdi. (İHA)

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı