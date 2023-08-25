Şoku atlatan dolar ve euroda bugün ne oldu?

Merkez Bankası'nın üst üste üçüncü kez politika faizini artırmasının ardından dolar ve euro kurunda hareketlilik yaşanıyor. Dünkü şoku atlatan dolar ve euro yükselişe geçti.

Şoku atlatan dolar ve euroda bugün ne oldu?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin üzerinde 750 baz puan artırdı. Böylece yüzde 17,5 olan politika faizi, yüzde 25’e çıktı. İşte bu kararın ardından dolar ve euro hareketlendi. Faiz kararıyla birlikte dün dolarda şok yaşandı hatta 25,32 liraya kadar geriledi. Dolar haftanın son iş gününe 25,99'dan giriş yaptı ancak ilerleyen dakikalarda yerinde durmadı. Önce 26 TL'yi geçti, sonra da ibreyi iyice yukarı çevirdi. Euro da dün tıpkı doların yaşadığı şoku kısa sürede atlattı. 28 liranın altına inen euro toparlandı 28 lirayı aştı.

Bugün dakika dakika dolar bakın nasıl yukarı tırmandı

Saat 09.42-----DOLAR: 26.21 TL

SAAT 10.01----DOLAR:26.49 TL

SAAT 10.50----DOLAR: 26.52 TL

SAAT 12.08----DOLAR: 26.52 TL

Sabah saatlerinde 28.53 liradan işlem gören euro ise saat 11.30 itibarıyla 28.62 TL'ye yükseldi

İŞTE DAKİKA EURODA DURUM:

SAAT 08.00----EURO: 27.97 TL

SAAT 09.34----EURO: 28.36 TL

SAAT 12.08----EURO : 28.63 TL

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