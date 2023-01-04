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Şok'un ardından bir dev market daha 419 üründe fiyatları sabitledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Migros' da 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:48
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Şok'un ardından bir dev market daha 419 üründe fiyatları sabitledi

Şok'un ardından bir dev market daha 419 üründe fiyatları sabitledi
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Zincir marketlerden Migros da fiyat sabitlemeye gitti. Bakan Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Muş'un görüşmesinin ardından 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. 'Şok'un ardından 'Migros' da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı. Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.

 

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Sivrikülah
4.01.2023 16:07
Bu ne ya, böyle ekonomi mi yönetilir, üretici maliyet enflasyonu zıkkım yükselmiş, satıcı sabit tutacakmış, üreten içinden çalacak (sütsüz peynir-etsiz sucuk vs) ya da sabit fiyatın zararı başka ürüne  
 
Sezin Dünya
4.01.2023 15:58
Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan mutlaka Kılıçdaroğlu OLMALI. Ve gelirgelmaz asgari ücret 25 bin lira ayrıca enflasyonsuz bir hayat olmalı. HERKES MUTLAKA TERBİYELİ OLMALI. İSTENİLEN BU. 🤝  
 
Murat tok
4.01.2023 15:53
Şüpheliyim..  
 
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