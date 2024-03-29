Sol tarafı evlendi sağ tarafı bekar. Yapışık ikiz kız kardeşlerden biri eski askerle evlendi

Kaynak: Halk TV
Sol tarafı evlendi sağ tarafı bekar. Yapışık ikiz kız kardeşlerden biri eski askerle evlendi
Amerika’da kız kardeşi ile aynı vücudu paylaşan Abby Hensel, 34 yaşında evlendi. Yapışık kardeş Brittaney Hensel bekar olarak aynı bedende yaşamına devam edecek.

Abby ve Brittaney Hensel Amerika’da yaşayan yapışık ikizler. Hayatlarına Minessota’da devam ediyorlar. Bebeklik döneminde hayata tutunmayı başaran yapışık kardeşler daha sonrasında şöhrete kavuştular.

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Yapışık kardeşler tek bir vücudu paylaşıyor ve belden aşağı organlarını ortak bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar.

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Yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde, yapışık kardeşlerden olan Abby’nin 2021 yılında evlendiği ortaya çıktı. Görüntülerde yapışık kardeşler gelinlik giyerken, Abby’nin eşi olan Josh Bowling gri takım bir elbise giydi.

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Yapışık kız kardeşler, yakın zamanda paylaşılan düğün fotoğraflarında görüldü.

Aynı bedeni paylaşan kız kardeşlerin hobileri arasında yürüyüş yapmak, Cadılar Bayramı için süslenmek ve dondurma yemek var.

Her iki kız kardeş de Amerika’nın Minnesota eyaletinde yaşamlarını sürdürüyor.

BU NASIL BİR HASTALIK?

Aynı bedeni paylaşan ikizler tahmin edileceği üzere anne karnından başlayan bir süreç ve genelde hayata canlarını yitirmiş bir şekilde geliyorlar. Dicephalic parapagus ikizleridir.

Dünyada nadir görülen bu hastalığa sahip olan insanlar hayatlarını zor bir şekilde yaşamaya adapte olmuş şekilde yaşamlarına devam ediyorlar.

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