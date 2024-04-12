Yapışık ikizler herkesin merak ettiği soruları yanıtladı. Cinsel hayatları nasıl? İkisinden biri ölünce ne oluyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Yapışık ikizler herkesin merak ettiği soruları yanıtladı. Cinsel hayatları nasıl? İkisinden biri ölünce ne oluyor?
Yapılık ikizler Carmen ve Lupita Andrade herkesin merak ettiği, "İkisinden biri ölünce ne oluyor? Cinsel hayatları nasıl?" sorularını yanıtladı.

Carmen ve Lupita Andrade, 23 yaşında ve yapışık ikizler olarak tanınıyorlar. Kendilerine sıkça sorulan sorulara cevap verirken, "Biz iki ayrı bireyiz" diyorlar.

Aynı vücutta yaşamalarına ve aynı kan dolaşımını paylaşmalarına rağmen, her biri kendi kişiliğine sahip. MailOnline raporuna göre, Meksika kökenli ikizlerin Connecticut'a taşınmadan önce doktorlar tarafından sadece birkaç gün yaşayabilecekleri söylenmiş.

TikTok'ta 9,8 milyon izlenme alan bir videoda, Carmen ve Lupita, "Birbirimizden bağımsız olarak uyanık ya da uyuyor olabiliyoruz. İki ayrı beyne sahip olduğumuz için, birimiz yorgun hissederken diğeri hissetmeyebilir" diye açıklıyorlar.

Carmen, "Ortak kan dolaşımımız var, bu yüzden eğer birimiz hayatını kaybederse, diğerimiz de sepsis nedeniyle kısa süre içinde hayatını kaybedebilir" diyor.

Carmen'in Daniel adında bir erkek arkadaşı var ve üç yıldır bir ilişkileri olduğunu belirtiyor.

Carmen, "Yapışık ikiz olduğum gerçeğini asla gizlemedim ve bu durum, bazı erkeklerden istenmeyen mesajlar alıyorum anlamına geliyor. Daniel ise durumum hakkında hiçbir zaman soru sormadı. Sosyal anksiyetem var ve bazen son dakikada planları iptal etmek zorunda kalıyorum, ancak Daniel ile buluşmalarımızda kendimi rahat hissediyorum" diye ifade ediyor.

Carmen, her ikisinin de endometriozis ve pelvik ağrıları olduğunu ve aslında tek bir üreme sistemini paylaştıklarını, ancak tıbbi olarak çocuk sahibi olamayacaklarını ve Daniel ile böyle bir isteklerinin olmadığını söylüyor.

Carmen ve Lupita, ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda, "Hayatımızın tamamını yapışık olarak geçirdik ve bağımsızlık özlemi duymuyoruz. Bildiğimiz tek şey bu" diye yanıtlıyorlar.

1712898267414-yeni-proje-1.jpg

1712897644336-yeni-proje-1.jpg

İlgili Haberler
Sol tarafı evlendi sağ tarafı bekar. Yapışık ikiz kız kardeşlerden biri eski askerle evlendi
Son Haberler
Düğünde çiçeği damat atınca tüm erkekler arkasına bakmadan kaçtı Video
Düğünde çiçeği damat atınca tüm erkekler arkasına bakmadan kaçtı
Cami hoparlöründen gelen ses herkesi şaşkına çevirdi. Camiye koşan imam karşısında onu gördü Yaşam
Cami hoparlöründen gelen ses herkesi şaşkına çevirdi. Camiye koşan imam karşısında onu gördü
ABD’den Gazze’ye insani yardım Dünya
ABD’den Gazze’ye insani yardım
Ava giderken avlanan şahini insanlar kurtarmaya çalıştı Video
Ava giderken avlanan şahini insanlar kurtarmaya çalıştı
Başa güreşmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başa güreşmek deyimi ne anlama geliyor?
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır Gündem
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır
Başa gelmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başa gelmek deyimi ne anlama geliyor?