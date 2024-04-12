Yapışık ikizler herkesin merak ettiği soruları yanıtladı. Cinsel hayatları nasıl? İkisinden biri ölünce ne oluyor?

Carmen ve Lupita Andrade, 23 yaşında ve yapışık ikizler olarak tanınıyorlar. Kendilerine sıkça sorulan sorulara cevap verirken, "Biz iki ayrı bireyiz" diyorlar.

Aynı vücutta yaşamalarına ve aynı kan dolaşımını paylaşmalarına rağmen, her biri kendi kişiliğine sahip. MailOnline raporuna göre, Meksika kökenli ikizlerin Connecticut'a taşınmadan önce doktorlar tarafından sadece birkaç gün yaşayabilecekleri söylenmiş.

TikTok'ta 9,8 milyon izlenme alan bir videoda, Carmen ve Lupita, "Birbirimizden bağımsız olarak uyanık ya da uyuyor olabiliyoruz. İki ayrı beyne sahip olduğumuz için, birimiz yorgun hissederken diğeri hissetmeyebilir" diye açıklıyorlar.

Carmen, "Ortak kan dolaşımımız var, bu yüzden eğer birimiz hayatını kaybederse, diğerimiz de sepsis nedeniyle kısa süre içinde hayatını kaybedebilir" diyor.

Carmen'in Daniel adında bir erkek arkadaşı var ve üç yıldır bir ilişkileri olduğunu belirtiyor.

Carmen, "Yapışık ikiz olduğum gerçeğini asla gizlemedim ve bu durum, bazı erkeklerden istenmeyen mesajlar alıyorum anlamına geliyor. Daniel ise durumum hakkında hiçbir zaman soru sormadı. Sosyal anksiyetem var ve bazen son dakikada planları iptal etmek zorunda kalıyorum, ancak Daniel ile buluşmalarımızda kendimi rahat hissediyorum" diye ifade ediyor.

Carmen, her ikisinin de endometriozis ve pelvik ağrıları olduğunu ve aslında tek bir üreme sistemini paylaştıklarını, ancak tıbbi olarak çocuk sahibi olamayacaklarını ve Daniel ile böyle bir isteklerinin olmadığını söylüyor.

Carmen ve Lupita, ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda, "Hayatımızın tamamını yapışık olarak geçirdik ve bağımsızlık özlemi duymuyoruz. Bildiğimiz tek şey bu" diye yanıtlıyorlar.