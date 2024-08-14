Solaryum cihazının kablosu yangın çıkardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan güzellik merkezinde ufak çaplı bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, solaryum cihazının kablosunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden olurken, güzellik merkezindeki çalışanlar, kablodan dumanların yükseldiğini fark etti. Çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.