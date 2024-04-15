Sollamaya çalıştığı otomobile çarptı. 1 ölü 1 yaralı

Gülşehir ilçesi Nevşehir Caddesi Sanayi Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Teyfik K. isimli sürücü 50 ADK 048 plakalı Volkswagen marka otomobil ile, Neşet A. yönetimindeki 50 ACR 350 Mercedes marka otomobili sollayarak sağ şeride geçmek istedi. O esnada iki otomobil çarpışırken, çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil şarampolde takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Teyfik K. ve araçta yolcu olarak bulunan Metehan Gören yaralanırken, ilk müdahaleleri sağlık keipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılanb tüm müdahallelere rağmen yaralılardan Metehan Gören (24), kurtarılamadı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.