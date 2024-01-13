Solo Leveling isimli dizinin 2. Bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusu gündem oldu.

Peki, Solo Leveling 2. Bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Solo Leveling'in 2. Bölümü, 13 Ocak 2024'te yayınlanacağı bildirildi.

SOLO LEVELİNG’İN KONUSU NEDİR?

On yıl önce dünya ile büyü ve canavarların dünyasını birleştiren "Kapı" belirdi. Bu tehlikeli yaratıklarla mücadele etmek üzere, sıradan insanlar olağanüstü güçler kazandı ve "Avcılar" adıyla anılmaya başladı.

Yirmi yaşındaki Sung Jin-Woo da bu Avcılardan biri, fakat zayıf E-Seviyesi gücüyle "Dünyanın En Zayıf Avcısı" olarak tanınıyor. Ancak, annesinin sağlık masraflarını karşılamak için düşük seviye Kapılar'da durmaksızın canavar avlamaya devam ediyor.

Jin-Woo'nun bu zorlu yaşamı, bir görevin feci şekilde ters gitmesi sonucu kendini ölmüş sanarak uyanmasıyla değişir.

Üç gün sonra, hastane önünde kendisini bekleyen gizemli bir ekranla karşılaşır.

Bu "Görev Günlüğü", Jin-Woo'dan gerçeküstü ve zorlu bir antrenman programını tamamlamasını, aksi takdirde ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacağını belirtir.

Görevin zorluk derecesi nedeniyle ilk başta tereddüt etse de, Jin-Woo kısa sürede bu programın onu dünyanın en güçlü Avcılarından birine dönüştürebileceğinin farkına varır.