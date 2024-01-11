Televizyon kanallarının yayın akışındaki bu öne çıkan programlar, izleyicilere çeşitli duygusal ve eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlıyor. Televizyon keyfini doruklarda yaşamak isteyenler için bu programlar kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Peki, 11 Ocak Perşembe TV yayın akışı: 11 Ocak Perşembe hangi diziler var?

11 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00'da başlayacak olan "Kara" dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

20:00'de yayınlanacak olan "Aldatmak" adlı dizi, duygusal anlara ev sahipliği yapacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:40'ta başlayacak olan "Yaşamak Güzel Şey" adlı yerli sinema, izleyicilere keyifli bir akşam sunacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00'de "Vizontele Tuuba" adlı yerli sinema, komedi severleri güldürmeye hazırlanıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00'de ekranlara gelecek olan "Aşka Düşman" dizisi, romantik anlarıyla dikkat çekecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00'de başlayacak olan "Hudutsuz Sevda" adlı dizi, dramatik hikayesiyle izleyicilere duygusal bir deneyim yaşatacak.