Solskjaer'dan Rashica açıklaması! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Siyah beyazlılar 3. Ön Eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş maça Mert, Svensson, Pauilista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'iyle çıkacak.

RASHİCA AÇIKLAMASI

Maçtan önce konuşan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer şunları söyledi:

"Gelişmemiz için yeni bir fırsat. Konferans Ligi'nde ileriye gitmek istiyoruz. Umarım İstanbul'a iyi bir performans ve sonuçla gideceğiz. Oyuncularımız hazır ve iyi performans göstereceklerinden eminim.

Rashica, hastalandı. Şu anda burada değil ve otelde ama çok fazla oyuncumuz var. İlk 11'deki oyuncuların iyi performans göstereceğini düşünüyorum."