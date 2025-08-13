Solskjaer'den Beşiktaş taraftarına mesaj

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's kulübünü konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. İlk maçta 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz de kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydık. Rakibimiz ikinci yarıda sistemlerini değiştirdi. İkinci yarı ilk yarı gibi iyi değildi. Yarın ikinci yarıdaki gibi başlayacağını düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık ve yarınki maça hazırız." diye konuştu.

ROTASYON MESAJI

Norveçli teknik adam, yarın farklı bir 11'le sahaya çıkmayı planladıklarını belirterek, "Amacımız sürekli kendimizi geliştirmek. Bu maçtan sonra lig maçımız var ama şu anki hedefimiz bu maçı kazanmak." dedi.

Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hayali olup olmadığı ile ilgili bir soruya, "Şu an bu turnuvada her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Kupa şansımız da var. Her maça ciddi çıkacağız ve sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum." diye cevap verdi.

Futbolcularının performansına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Formayı hak edenlere teslim ediyorum. Önemli ve büyük bir camiadayız. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oynaması gereken oyuncunun bana oynaması gerektiğini kanıtlaması gerekiyor. Her maç daha iyi olmak istiyorum. Umarım herkes daha iyi olur ve oyuncu seçmek benim için zorlaşır. Şu an oynamak için savaşan, mücadele eden 14-15 oyuncumuz var. Geliştirmemiz gereken yanlarımız olduğunu biliyorum. Her idman, her maç oyuncuların kendilerini bana kanıtlamaları için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

'BAŞKANLA İLETİŞİMİM ÇOK İYİ'

Kenny Arroyo'nun çok yetenekli bir futbolcu olduğunu anlatan Solskjaer, "Ben formayı kimseye vermiyorum, oyuncu oynaması gerektiğine beni ikna ediyor. Bir hoca için en üzücü durum ise bazılarının bunu göstermemesi. Kenny Arroyo geçen hafta oyuna sonradan girdi ve iyi de oynadı. Yarın oynayabileceğini söyleyebilirim. Umarım onun için iyi bir başlangıç olur. Kulübün geleceği için önemli bir oyuncu. Bir oyuncunun Güney Amerika'dan gelmesi ve adaptasyon süreci geçirmesi kolay bir süreç değil. Adaptasyonu atlattığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreç için iyi işaretler veriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında kendisine sahip çıkan açıklamalarına da değinen Norveçli teknik direktör, "Başkanla iletişimim çok iyi. Zor bir süreçte geldik, zaman lazımdı. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Yönetim ve başkanın güçlü bir takım inşa etmek için çok çalıştığını biliyorum. Bu takımı nasıl inşa edeceğimiz konusunda başkanla ve scout ekibiyle iletişimdeyim. Maç kaybedince eleştirilirsiniz. Futbolda çok doğal bir durum bu." şeklinde konuştu.

'35 DAKİKADA MAÇI KOPARMAK İSTİYORUZ'

Zaman zaman dengeli bir oyun oynamak istediklerini aktaran Solskjaer şunları aktardı:

"Oyuncularımın çok tutkulu olduğunu söyleyebilirim. Az koştuğumuz yönünde eleştiriler gördüm ama en az Shakhtar kadar koştuk. Oyuncuların antrenmanlardaki tutumu çok iyi. Sürekli kendilerini geliştirmek için çalışıyorlar. Hep gelişmek istiyoruz. Her hoca hızlı hücum yapmak, fırsat yakalamak, önde basmak ister. Futbolda bazen dengeli oynamak zorundasınız. Biz de şu an dengeli bir şekilde 3 kulvarda savaşan takım inşa etmeye çalışıyoruz. Ne zaman önde basacağız, ne zaman geride karşılayacağız bunu bilmek lazım. Bazı takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık. Çok iyi savunma yaptığımız hızlı hücumlarla sonuç bulduğumuz maçlar oldu. İlk 35 dakikada golü bulup maçı koparacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Yarın daha çok önde basan, daha hızlı oynayan bir takım göreceğimizi düşünüyorum."

Siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj gönderen Solskjaer, "Oyunumuzu nasıl geliştirdiğimiz onlara göstermek istiyoruz. İkinci yarıdaki oyunu geliştirmek istiyoruz. Lig başlamadan önce iyi başlangıç yapmak, çok fazla gol atmak ve gol yemeden maçı bitirmek istiyoruz." dedi.