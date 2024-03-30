Soluna bakmadan karşıya geçmek isteyince arabanın altında kaldı

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için kaldırımdan inen 60 yaşındaki A.G'ye, S.Y. idaresindeki minibüs çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarına savruldu.

Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyunluk takılarak sedyeye alınan kadına ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla yaralı olarak atlatan A.G., tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.