Solunum cihazı yangına neden oldu. Özel gereksinimli kız yaralandı

Kaynak: İHA
Solunum cihazı yangına neden oldu. Özel gereksinimli kız yaralandı
Zeytinburnu’nda apartman dairesinde solunum cihazından kaynaklı çıkan yangında 17 yaşındaki engelli bir kız yaralandı, 5 kişi de dumandan etkilendi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 civarında Yeşiltepe Mahallesi 57/4 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yaşandı. İddialara göre, engelli bir çocuğun solunum cihazından kıvılcımlar çıkarak bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede tüm daireye yayıldı. 17 yaşındaki engelli kız Didar A. yaralanırken, dumandan üst katta oturan 5 kişi etkilendi.

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İhbar ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaralı kız ve dumandan etkilenenler çevre hastanelere sevk etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler inceleme başlattı.

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