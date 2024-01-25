Solunum cihazı yangına neden oldu. Özel gereksinimli kız yaralandı

Yangın, saat 19.00 civarında Yeşiltepe Mahallesi 57/4 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yaşandı. İddialara göre, engelli bir çocuğun solunum cihazından kıvılcımlar çıkarak bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede tüm daireye yayıldı. 17 yaşındaki engelli kız Didar A. yaralanırken, dumandan üst katta oturan 5 kişi etkilendi.

İhbar ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaralı kız ve dumandan etkilenenler çevre hastanelere sevk etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler inceleme başlattı.