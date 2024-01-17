Solunum yolu hastalıklarına şifa oluyor. İşte o ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Solunum yolu hastalıklarına şifa oluyor. İşte o ot
Solunum yolu hastalıklarında yumuşatıcı ve rahatlatıcı etki yapan öksürük otu dikkat çekti.

Öksürük otu, doğal besinler arasında hem hastalıklara karşı koruma hem de sağlık sağlama açısından önemli bir yere sahiptir.

Öksürük otu, solunum yolu rahatsızlıklarında etkili bir bitki olarak bilinir.

Öksürük otu, kışın sık rastlanan nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir tedavi seçeneği sunar.

ÖKSÜRÜK OTU NEDİR?

Öksürük otu, çok yıllık otsu bir bitki olup, bileşikgiller familyasındandır.

Nemli ve gevşek topraklarda iyi gelişir. Yaprakları yuvarlak, etli ve altı beyaz tüylüdür.

Yaprak ve çiçeklerinde, müsilaj, acı glikozit, tanen, inülin, şekerler, fitosterol ve uçucu yağ gibi bileşikler vardır. Bu bitkinin yaprak ve çiçekleri evde ilaç yapımında kullanılır.

ÖKSÜRÜK OTUNU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Öksürük otunun kuru yaprak ve çiçeklerini 1-2 tatlı kaşığı ölçüsünde alıp 1 bardak kaynar suya katın. 10 dakika demlendirin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, sıcakken için.

Evde öksürüğü ve balgamı azaltan bir çay yapmak için, öksürük otu, sığırkuyruğu ve dar yapraklı sinirli otu eşit oranda karıştırın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alıp 1 bardak kaynar suya ilave edin. 4-5 dakika demlendirin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, içine bal ekleyerek, yudumlayarak için.

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