Somali liginde verilen ofsayt aynı Türkiye'dekiler gibi çıktı

Somali Ligi’nde oynanan bir karşılaşmada yan hakemin verdiği karar görenleri şaşkına uğrattı.

Kısa paslar sonrası gelişen atakta bir futbolcu ceza sahası dışından çektiği şut ile fileleri havalandırdı.

Ancak karşılaşmanın yan hakemi ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırarak golün iptal edilmesini sağladı.

O anın görüntülerini izleyen herkes gol öncesinde ofsayt olmadığı konusunda birleşirken kullanıcılar Süper Ligi’de eleştirmeyi ihmal etmedi.

Söz konusu videoya yorum yapan kullanıcılar aynı hakem hatalarının Türkiye'de de yapıldığını belirterek kararı eleştirdi.