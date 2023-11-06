Somali'de acil durum ilan edildi: şiddetli yağışlar etkili oluyor

Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, ülkenin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

Somali'de acil durum ilan edildi: şiddetli yağışlar etkili oluyor

Acil durum ilanın aşırı yağış olayları sebebiyle alındığı belirtildi. Jama, Jubaland'ın Dolow, Bardhere, Garbaharrey, Luuq, Burdhubo'dan Jamame bölgelerinde aşırı yağıştan ötürü 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, olası can kayıpları için acil durum ilan edildiğini kaydetti.

Ülkenin Galkayo kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle evler, iş yerleri ve sokaklar su altında kaldı.

Kentte çekilen fotoğraf ve videolarda, bazı evlerin büyük hasar gördüğü, bazı mahalle ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin yoksul mahallelerinde birçok ailenin aşırı yağışlardan ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.

Somali, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Kuraklık ve seller nedeniyle insanlar yerinden oluyor.

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