Somali'de bomba yüklü araç pazar yerinde patladı: 6 ölü

Somali'de bir pazar yerine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KAYNAK: AA
Somali'de bomba yüklü araç pazar yerinde patladı: 6 ölü

Somali polis memuru Ali Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Hiran bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlendiğini söyleyen Ahmed, en az 6 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ahmed, yaşamını yitirenlerin arasında 2 askerin olduğu ve saldırıda 15 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü Eş-Şebab sorumlu tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

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