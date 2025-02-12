Somali'de hava saldırısında 14 IŞİD'li öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Somali'de hava saldırısında 14 IŞİD'li öldürüldü

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 1 Şubat 2025 tarihinde Somali'nin Puntland eyaletine bağlı Bari bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısında, terör örgütü IŞİD'a finansman sağlayan Ahmed Maeleninine'nin de aralarında olduğu 14 üyenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Puntland'ın Bari bölgesindeki Cal-Miskaad Dağları'nda düzenlenen hava saldırısı sırasında, örgütün "dış operasyonlarının finansmanında önemli bir rol oynayan" Ahmed Maeleninine'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Maeleninine'nin yanı sıra 13 örgüt üyesinin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AFRICOM, saldırıda ölen ya da yaralanan sivil olmadığı kaydedildiğini belirtti. Bu hava saldırısı, IŞİD'ın finansmanını sağlayan önemli bir üyenin öldürülmesi ve örgütün operasyonlarını zorlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi.

AFRICOM Başkanı General Stephen Townsend, "Bu saldırı, IŞİD'ın finansal kaynaklarını kesmeye yönelik önemli bir adım" dedi. Ayrıca, "Örgütün operasyonlarını zorlaştırmak ve terörün yayılmasını engellemek için devam eden çabalarımızın bir parçasıdır" ekledi.

Bu hava saldırısı, IŞİD'ın finansmanını sağlayan önemli bir üyenin öldürülmesi ve örgütün operasyonlarını zorlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. AFRICOM, saldırıda sivil kaybının olmadığına dikkat çekti ve bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

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