Somalili katilin kuryeyi öldürmesinde Adli Tıp Raporu ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, 30 Kasım tarihinde konsolosluk aracıyla, Yunus Emre Göçer adlı motokuryeye çarparak ölümüne neden oldu.

Olay yerinden fotoğrafları ortaya çıkan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu 2 Aralık’ta tarifeli uçakla yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerin tutanağında ise Mohamud’un aracının fren lambasının yanmadığı ve 12 saniye sonra durduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin kesin Adli Tıp Kurumu raporu da ortaya çıktı.

Rapora göre asli kusurlu olarak şüpheli kaçak Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, tali kusurlu olarak ise Yunus Emre Göçer olarak belirlendi.

Raporda Shekh Mohamud'un önünde seyreden Yunus Emre Göçer'in yavaşladığı esnada yavaşlamadığı ve aracın çarpmanın ardından hemen duramadığı belirtildi.

İşte kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Raporu: