Somalili korsanlar bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı

Somali açıklarında son bir haftada İran'a ait ikinci geminin, korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi. Kaçırılan İran bandıralı balıkçı gemisinin mürettebatı için fidye talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK: AA
Somalili korsanlar bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı

Somali açıklarında son bir haftada İran'a ait ikinci geminin, korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

BÖLGE BAŞKANI DOĞRULADI

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Somali'nin Kandala Bölge Başkanı Ahmed Yusuf Khurshe, basına yaptığı açıklamada, İran bandıralı bir geminin korsanlar tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Khurshe, "İran'a ait bir balıkçı gemisi, Kandala'nın da içinde bulunduğu Putland eyaleti açıklarında bir grup korsan tarafından kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Mürettebatın tamamının yabancı uyruklu olduğunu söyleyen Khurshe, mürettebatın sayısı hakkında bilgi vermedi.

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DAHA ÖNCE DE KAÇIRILAN 16 KİŞİ İÇİN 400 BİN DOLAR FİDYE İSTENMİŞTİ

Somali'nin Putland bölgesi açıklarında 25 Kasım'da Somalili ve İranlılardan oluşan 16 kişilik mürettebatın bulunduğunu İran bandıralı gemi kaçırılmıştı.

Korsanlar, mürettebatın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep etmişti.

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Somali'de korsanlar, 2017'ye kadar yük gemilerine saldırı düzenleyip, fidye için kaçırırken bu tarihten itibaren korsan saldırıları azalmıştı.

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