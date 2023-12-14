Somalili sanık Türkiye’ye gelecek. Adalet Bakanı Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali tarafı da iyi niyetle baktı olaya. Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç'un mesajları şöyle:

"Gerekli soruşturma açıldı. Tasvip etmediğimiz görüntü, olmaması gereken adliyelerde. Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı. Yargımız bu tür görüntülere müsaade edemez. Hem savcı hem avukat açısında."

YARGILAMA BAŞLAYACAK

"Somali ile ilgili olarak önceliğimiz vatandaşımız. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak vazifemizdir. Serbest bırakma kararından sonra ortaya çıkan görüntülerle tekrar müdahale edildi. İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için adli tıp raporu bekleniyor. Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ver yargılanması söz konusu olacak.

Sosyal medyada bu konu malzeme yapılmaya çalışılıyor. Özgür Özel de eleştirilerde bulunmuş. vatandaşımızın savunmasını Özel'e bırakmayız. Hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali tarafı da iyi niyetle baktı olaya. Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak."

SOMALİ CUMHURBAŞKANI OĞLUNA ‘MAHKEMEYE ÇIK’ DEDİ

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Associated Press'e verdiği röportajda, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kaza yerinde beklediğini ve sonrasında birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Mahmud olay hakkında şunları söyledi:

"Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve bu amaçla bir avukat tuttu. Herhangi bir tutuklama emri yoktu. Yani bir işi var ve yurt dışına çıkmış.”

38 yaşındaki motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul'da işlek bir otoyolda Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı aracın çarpması sonucu altı gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk yetkililer, motosikletçinin ölümünün ardından Cumhurbaşkanının oğlunun tutuklanmasını emretti ve yurtdışına çıkmasını yasakladı, ancak raporlar, tutuklama emri çıkarıldığında genç Mahmud'un zaten Türkiye'yi terk ettiğini gösteriyordu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, "Onun hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve ben onunla geri dönüp kendisini mahkemede yargılanması için konuşuyorum" dedi. Ancak oğlunun bir yetişkin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı "karar onun, ama ben bu tavsiyeyi veriyorum" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Göcer'in ailesine taziyelerini iletti.

Salı günkü röportajda, "Bu fırsatı nasıl iletişime geçeceğimi bilmediğim aileye taziyelerimi iletmek için kullanmak istiyorum. Onlarla kaybımızın acısını paylaşıyorum. Göçerin vefatından dolayı üzgünüm." dedi.

Somali Cumhurbaşkanı, hükümeti için bir plan sunduğu BM Genel Merkezi’nde verdiği röportajda, "Oğlumun Türk hukukuna ve adaletine saygı duymasını ve Türkiye'deki mahkemeye çıkması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Muhammed, "Türkiye kardeş bir ülkedir. Kanunlara, adalete ve yargı sistemine saygılıyız. Somali'nin bir Cumhurbaşkanı olarak kimsenin bu ülkenin yargı sistemini ihlal etmesine asla izin vermeyeceğim." dedi.