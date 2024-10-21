Somer Şef'in restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı! Hülya Avşar bile fiyatları duyunca şaşırdı

Özel hayatı ve tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu İstanbul'daki restoranındaki fiyatlardan bahsetti.

‘ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN RESTORANINA GİREMEZ’

Hülya Avşar konuşmasında "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" ifadelerini kullandı.

‘KİŞİ BAŞI 3000 TL TUTAR’

Somer Şef ise bu duruma itiraz ederek "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2000-3000 TL tutar" dedi.

Hülya Avşar ise "Yani asgari ücret için değil" dedi ve ekledi: Onun üstünde olan insanlara göre de ucuzsun belki...

Somer şef ise yanıt olarak "Özellikle öyle yapmak istedik çok pahalı olsun istemedik" dedi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Asıl adı Somer Sivrioğlu olan Somer Şef Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucu. 1971’de dünyaya gelen ünlü şef aynı zamanda iki çocuk babası. Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evlenmiş 2021 yılında ise boşandı. Somer Şef İkizler burcuna mensup. Ünlü şef Eskişehirli.