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  • Somer şef sevgilisi için balon kaldırdı. İki sevgilinin balondaki fotoğrafı olay oldu

Somer şef sevgilisi için balon kaldırdı. İki sevgilinin balondaki fotoğrafı olay oldu

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmanın çekimleri için gittiği Pamukkale'de 21 yaş küçük sevgilisiyle balonla uçup romantik bir poz verdi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:05
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Somer Sivrioğlu, 21 yaş küçük sevgilisiyle beraber balonda romantik bir poz verdi

Somer şef sevgilisi için balon kaldırdı. İki sevgilinin balondaki fotoğrafı olay oldu
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sivrioğlu, uzun süredir uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor. Acun Medya'da çalışan ikili, önceki gün MasterChef Türkiye'nin çekimi için Pamukkale'ye gitti.

BALONDA ROMANTİK POZ

Çift, çekim için gittikleri şehirde romantik anlar geçirmeyi de ihmal etmedi. Sabahın erken saatlerinde kalkarak balona binen çift, romantik bir poz verdi. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Kayabaşı, Sivrioğlu ile balonda verdiği romantik pozu da paylaştı.

UĞRUNA 18 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ

Aynı ekipte çalıştığı Kayabaşı ile yakınlaştığı ortaya çıkan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz sene iki çocuğunun annesi Aslı Sivrioğlu ile tek celsede boşandı. İlişkilerini artık göz önünde yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından zaman zaman birlikte çektirdikleri fotoğrafları da yayınlıyor. Ünlü şef, kızı Derin Sivrioğlu'nu da sevgilisi Pınar Kayabaşı ile tanıştırdı.

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İyiki balon havalanmış , çakılmamış. İki balon birarada.
26.11.2022 18:05
Akp'nin sözde gastronomi masalı anlatan kitlelerin uyutulmasından sorumlu propaganda piyonlarından birisi. İşvereni acun denen şahıs.  
 
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