Son 5 gün kaldı! 1 milyon TL’nin altında satılan otomobillerin listesi ortaya çıktı

Ekonomist’te yer alan bilgilere göre, 2024’e 5 gün kaldı. Yeni yılda yine her ürüne zam yağacak. Bu yıl otomobil fiyatları adeta uçtu. Yeni yıla sayılı günler kalda 1 milyon TL’nin altında satılan otomobillerin listesi derlendi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomotiv pazarında 2023 yılı değerlendirirken 2024 yılından da beklentilerini söyledi.

Yalçın sıfır km 61 otomobilin 1 milyon TL altında olduğunu duyurdu.

Yalçın, 2023 yılında sıfır araç fiyatlarında ortalama yüzde 69 artış yaşandığını da açıkladı. 2024 yılında ise Yalçın, sektörde %15-20 aralığında daralma beklediklerini belirtti.

İŞTE 1 MİLYON TL ALTINDA KALAN ARAÇLARIN LİSTESİ:

Öte yandan Türkiye’de en çok satılan otomobillerin listesi de ortaya çıkmıştı. Yerli ve milli otomobil TOGG 19. Sırada yer alırken FIAT birinci sıradaydı.

LİSTE ŞÖYLEYDİ:

1. FIAT

2. RENAULT

3. FORD

4. VOLKSWAGEN

5. PEUGEOT

6. OPEL

7. CITROEN

8. HYUNDAI

9. TOYOTA

10. DACIA