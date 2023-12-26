Son 5 gün kaldı! 1 milyon TL’nin altında satılan otomobillerin listesi ortaya çıktı

Ekonomist’te yer alan bilgilere göre, 2024’e 5 gün kaldı. Yeni yılda yine her ürüne zam yağacak. Bu yıl otomobil fiyatları adeta uçtu. Yeni yıla sayılı günler kalda 1 milyon TL’nin altında satılan otomobillerin listesi derlendi.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomotiv pazarında 2023 yılı değerlendirirken 2024 yılından da beklentilerini söyledi.
Yalçın sıfır km 61 otomobilin 1 milyon TL altında olduğunu duyurdu.
Yalçın, 2023 yılında sıfır araç fiyatlarında ortalama yüzde 69 artış yaşandığını da açıkladı. 2024 yılında ise Yalçın, sektörde %15-20 aralığında daralma beklediklerini belirtti.
İŞTE 1 MİLYON TL ALTINDA KALAN ARAÇLARIN LİSTESİ:
Öte yandan Türkiye’de en çok satılan otomobillerin listesi de ortaya çıkmıştı. Yerli ve milli otomobil TOGG 19. Sırada yer alırken FIAT birinci sıradaydı.
LİSTE ŞÖYLEYDİ:
1. FIAT
2. RENAULT
3. FORD
4. VOLKSWAGEN
5. PEUGEOT
6. OPEL
7. CITROEN
8. HYUNDAI
9. TOYOTA
10. DACIA