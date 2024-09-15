Son 60 yılda Türkiye'deki 240 gölden 186'sı kurudu

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, son 60 yılda Türkiye'deki 240 gölden 186'sının tamamen kuruduğunu, kalanların ise kuraklık ve aşırı kirlilikle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Dr. Kesici, şu an Türkiye'de iyi durumda olan tek bir göl bulunmadığını vurguladı.

Dr. Kesici, göllerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Su seviyeleri, yüzey alanları, kirlilik ve oksijensizlik gibi sorunlar göllerimizin adeta tükenmesine neden oldu. Bu sorunlar, biyoçeşitliliğin yok olmasına ve göllerdeki ekosistemlerin ciddi şekilde zarar görmesine yol açıyor" dedi.

Dr. Kesici, Türkiye'deki göllerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da 17 Eylül'de "Göllerimiz Kurumasın, Bir Damla da Siz Olun" başlıklı bir toplantı düzenleneceğini açıkladı. Toplantının amacı, göllerin korunması için çözümler geliştirmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek.

Dr. Kesici, göllerdeki kurumanın başlıca nedeninin iklim değişikliği olduğunu, ancak bu sürecin hızlanmasına insan faaliyetlerinin de katkıda bulunduğunu ifade etti. "Su kaynaklarımızın azalması, ormanların yok olması ve yer altı sularının aşırı kullanımı, iklim krizinin etkilerini daha da şiddetlendirdi" dedi.

Göllerin korunması için Dr. Kesici, şu çözüm önerilerini sundu:

Tarımsal Sulamanın Azaltılması: Tarımsal sulamada kullanılan suyun yüzde 60 oranında azaltılması.

Dip Çamurlarının Temizliği: Göllerdeki dip çamurlarının ve pisliklerin temizlenmesi.

Sondajlara Sınırlama: Yer altı su kaynaklarının korunması ve sondajlara izin verilmemesi.

Bilimsel Tarımsal Üretim: Kentlerin iklimine uygun bitki dokusu ve tarımsal üretimlerin bilimsel koşullara göre düzenlenmesi.

TEHDİT ALTINDAKİ GÖLLER

Türkiye'de kuruyan ve tehdit altındaki göllerin bazıları şunlardır:

Çanakkale: Demirci, Tuz, Hoyrat

Edirne: Harmanlı, Teke, Karagöl

Tekirdağ: Tuzla Gölü

Bursa: Dalyan, Uluabat

Konya: Akgöl, Akşehir, Tuz Gölü

İzmir: Sazlıgöl, Karagöl

Antalya: Elmalı, Eğirigöl

Dr. Kesici, bu göllerin kirlilik ve kuruma tehdidi altında olduğunu ve durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti.