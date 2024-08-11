Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım

Tuğba'dan flaş paylaşım
Tuğba Şenoğlu İvegin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna alınmıştı.
Paris'e de takımla birlikte giden Tuğba, oyunların başlamasından hemen önce kadrodan çıkarılmıştı. Yerine İlkin Aydın kadroya girmiş, Tuğba da İstanbul'a dönmüştü.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatta Brezilya ile oynadığı bronz madalya maçını kaybetti ve olimpiyatı 4. olarak tamamladı.
Bu sonucun ardından Tuğba, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım: