Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım

Tuğba Şenoğlu İvegin, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın olimpiyatta 4. olması sonrası çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Tuğba'dan flaş paylaşım

Tuğba Şenoğlu İvegin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna alınmıştı.

Paris'e de takımla birlikte giden Tuğba, oyunların başlamasından hemen önce kadrodan çıkarılmıştı. Yerine İlkin Aydın kadroya girmiş, Tuğba da İstanbul'a dönmüştü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatta Brezilya ile oynadığı bronz madalya maçını kaybetti ve olimpiyatı 4. olarak tamamladı.

Bu sonucun ardından Tuğba, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

whatsapp-image-2024-08-11-at-14-26-22.jpeg

Son Haberler
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü Yerel Haberler
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Mersin'deki yangın kontrol altına alındı Gündem
Mersin'deki yangın kontrol altına alındı
Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz Yaşam
Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz
Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı Gündem
Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı
Tek başına yaşayan 74 yaşındaki kadın lavaboda hayatını kaybetti Gündem
Tek başına yaşayan 74 yaşındaki kadın lavaboda hayatını kaybetti
Türkiye’de genç nüfus hızla düşerken Suriye dünya lideri oldu Gündem
Türkiye’de genç nüfus hızla düşerken Suriye dünya lideri oldu
Atilla Yeşilada: Hazır olun fena çakılacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Hazır olun fena çakılacak