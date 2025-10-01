Son anket gündem oldu! Vatandaşlara Türkiye'nin Gazze tepkisi soruldu. Sonuçlar dikkat çekti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte artarak, 66 bin 148'e yükseldi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı son oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edilmesi gündem olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından "Gazze planı”, siyasetin bir numaralı gündemi.
DİKKAT ÇEKEN ANKET
GÜNDEMAR Araştırma’nın 20–26 Eylül 2025 tarihlerinde 60 ilde 2 bin 235 kişiyle yaptığı son araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı.
Katılımcıların yüzde 83’ü geniş bir toplumsal mutabakatla Filistin’e sempati duyduğunu belirtirken, yalnızca yüzde 10’u karşıt görüş bildirdi.
"TÜRKİYE'NİN GAZZE TEPKİSİ ETKİSİZ"
Türkiye’nin Gazze tepkisi ise kamuoyunda etkisiz bulundu!
Türkiye’nin Gazze’deki gelişmelere yönelik tepkisini katılımcıların yüzde 42’si etkisiz, yüzde 26’sı yetersiz ve yanlış, yüzde 23 güçlü ve tutarlı buluyor.
Araştırmaya göre, Kamuoyunda devletin tepkisine dair tatmin edici bir algı oluşmamış durumda...
