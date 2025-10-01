Ünlü gazeteci Hilal Köylü bomba kulisi açıkladı! Erdoğan sonrası en güçlü isim Bilal Erdoğan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Hilal Köylü bomba kulisi açıkladı! Erdoğan sonrası en güçlü isim Bilal Erdoğan

Gazeteci Hilal Köylü, YouTube kanalında son kulis bilgileriyle ilgili bombayı duyurdu. AKP içinde Erdoğan sonrası dönem için en güçlü aday Bilal Erdoğan...

AKP kulislerinde Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar’ın adları geçse de, Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığı son kulis bilgilerine göre parti içinde "Erdoğan'ın kendinden sonrası dönem için tek güveneceği isim oğlu Bilal Erdoğan" görüşü hakim.

AKP içinde konuşulanlara dikkat çeken Köylü, “Hakan Fidan’ı da, Berat Albayrak’ı da, Selçuk Bayraktar’ı da koyun… Erdoğan’ın gözü hep Bilal’de olur. Çünkü Erdoğan yalnızca oğluna güvenir” sözlerini paylaştı.

gerilim-gizlenemez-boyuta-geldi-erdogan-sonrasina-hazirlik-kavgasi-mi.webp

"BİLAL ERDOĞAN'I ONA EMANET ETTİ"

Köylü, Erdoğan’ın kızı Sümeyye’ye de günvediğini ifade ederek, Bilal Erdoğan’ı ona emanet ettiğini söyledi. Öte yandan kulislerde Berat Albayrak’ın yeniden sahneye çıkabileceği iddiaları da gündemde. Amerikalı kaynakların da Albayrak’a dikkat çektiği belirtiliyor.

"HAKAN FİDAN’I ABARTIYORSUNUZ"

Köylü, AKP içinden bazı isimlerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için “Çok abartıyorsunuz. Erdoğan güveniyor ama aynı zamanda çok kolay harcar” değerlendirmesinde bulunduğunu da aktardı.

Gazeteci, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu örneklerini anımsatarak AKP'li kaynakların, "Erdoğan geçmişte güçlü isimleri nasıl kenara ittiyse, Fidan’ı da bir gün kenara çekebilir" dediğini belirtti.

Ünlü gazeteci Hilal Köylü bomba kulisi açıkladı! Erdoğan sonrası en güçlü isim Bilal ErdoğanÜnlü gazeteci Hilal Köylü bomba kulisi açıkladı! Erdoğan sonrası en güçlü isim Bilal Erdoğan

Nuray Babacan, AKP'lilerden aldığı bombayı açıkladı! 'Yargı paketi gelecek talimata göre şekil değiştirebilir'Nuray Babacan, AKP'lilerden aldığı bombayı açıkladı! 'Yargı paketi gelecek talimata göre şekil değiştirebilir'

Cüneyt Özdemir'den Faruk Bildirici'ye yanıt! 'Zorunda mıyım?'Cüneyt Özdemir'den Faruk Bildirici'ye yanıt! 'Zorunda mıyım?'

Son anket gündem oldu! Vatandaşlara Türkiye'nin Gazze tepkisi soruldu. Sonuçlar dikkat çektiSon anket gündem oldu! Vatandaşlara Türkiye'nin Gazze tepkisi soruldu. Sonuçlar dikkat çekti

Son Haberler
BYD Türkiye’deki tüm modellere zam yaptı: En Pahalı model 5 milyon liranın üzerinde
BYD Türkiye’deki tüm modellere zam yaptı: En Pahalı model 5 milyon liranın üzerinde
Meclis’te DEM heyetinden Bahçeli’ye iadeiziyaret!
Meclis’te DEM heyetinden Bahçeli’ye iadeiziyaret!
Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı
Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı
Tedesco, Jhon Duran iddialarını noktayı koydu: Oyuncuyu zorlamam!
Tedesco, Jhon Duran iddialarını noktayı koydu: Oyuncuyu zorlamam!
Gizli kulak operasyonu hastanede bitti! Ehliyet sınavına girerken yakalandı
Gizli kulak operasyonu hastanede bitti! Ehliyet sınavına girerken yakalandı