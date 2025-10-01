AKP kulislerinde Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar’ın adları geçse de, Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığı son kulis bilgilerine göre parti içinde "Erdoğan'ın kendinden sonrası dönem için tek güveneceği isim oğlu Bilal Erdoğan" görüşü hakim.

AKP içinde konuşulanlara dikkat çeken Köylü, “Hakan Fidan’ı da, Berat Albayrak’ı da, Selçuk Bayraktar’ı da koyun… Erdoğan’ın gözü hep Bilal’de olur. Çünkü Erdoğan yalnızca oğluna güvenir” sözlerini paylaştı.

"BİLAL ERDOĞAN'I ONA EMANET ETTİ"

Köylü, Erdoğan’ın kızı Sümeyye’ye de günvediğini ifade ederek, Bilal Erdoğan’ı ona emanet ettiğini söyledi. Öte yandan kulislerde Berat Albayrak’ın yeniden sahneye çıkabileceği iddiaları da gündemde. Amerikalı kaynakların da Albayrak’a dikkat çektiği belirtiliyor.

"HAKAN FİDAN’I ABARTIYORSUNUZ"

Köylü, AKP içinden bazı isimlerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için “Çok abartıyorsunuz. Erdoğan güveniyor ama aynı zamanda çok kolay harcar” değerlendirmesinde bulunduğunu da aktardı.

Gazeteci, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu örneklerini anımsatarak AKP'li kaynakların, "Erdoğan geçmişte güçlü isimleri nasıl kenara ittiyse, Fidan’ı da bir gün kenara çekebilir" dediğini belirtti.

Ünlü gazeteci Hilal Köylü bomba kulisi açıkladı! Erdoğan sonrası en güçlü isim Bilal Erdoğan

Nuray Babacan, AKP'lilerden aldığı bombayı açıkladı! 'Yargı paketi gelecek talimata göre şekil değiştirebilir'

Cüneyt Özdemir'den Faruk Bildirici'ye yanıt! 'Zorunda mıyım?'

Son anket gündem oldu! Vatandaşlara Türkiye'nin Gazze tepkisi soruldu. Sonuçlar dikkat çekti