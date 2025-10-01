Nuray Babacan, AKP'lilerden aldığı bombayı açıkladı! 'Yargı paketi gelecek talimata göre şekil değiştirebilir'

Nuray Babacan yeni yargı paketiyle ilgili " ‘Hadi yapın deyince paketin hızla değiştiğini’ görme olasılığı var." diyerek 10. Yargı Paketini örnek gösterdi. Babacan, 10. Yargı Paketinin ‘siyasi iklim uygun değil’ diyerek içindeki kısmi af anlamına gelecek maddelerin ayıklandığını hatırlattı.

"GELECEK TALİMATA GÖRE..."

11. Yargı Paketi’nin bugünkü halinin kimseyi yanıltmaması gerektiğini ifade eden Babacan "Paket, küçük bir hamleyle bambaşka bir şeye de dönüşebilir." ifadeleri dikkat çekti.

Babacan çalışmanın içinde olan AKP’lilerin “Gelecek talimata göre şekil değiştirebilir. Bunu sağlayacak iz maddeleri var” dediğini açıkladı.

"PAKET SİYASİ RÜZGARA GÖRE ŞEKİL ALACAK"

Pakette; bilişim ve dolandırıcılık suçlarında ceza artışı, sanal kumar suçları, suça sürüklenen çocuklarla ilgili maddeler, cezanın yaş arttıkça artması düzenlemesi, trafik suçları, düğün gibi kutlamalarda silah kullanmaya yönelik yeni hükümler olduğunu aktaran Babacan, paketin siyasi rüzgara göre şekil alacağını ifade etti.

Açılım komisyonunun çalışma temposusunun ve iktidardan aldıkları izlenimlerin, DEM’lileri pek mutlu etmediğini söyleyen Babacan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, “Artık komisyon dinlemeleri bırakmalı, yasa çıkarmalı” dediğini de anımasattı.

