Son anket herkesi şoke etti! “Her şey tamamen değişti…”

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, "Temmuz'da her şey değişti” başlıklı köşe yazısında Panorama araştırma şirketinin temmuz araştırmasını aktardı. Özkök haziran ayında öne geçen AKP’nin temmuz ayındaki ankette geriye düştüğünü söyledi. Özkök, CHP’nin AKP’nin 1,5 puan önüne geçtiğini söyledi.

“TEMMUZ'DA HER ŞEY DEĞİŞTİ”

Son zamanlarda yaşanan siyasi gelişmeler anket firmalarının araştırmalarında değişime neden oluyor. Bu sefer Panorama araştırma şirketinin temmuz araştırması dikkat çekti. Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, “Temmuz'da her şey değişti” başlıklı köşe yazısında “Şirketin temmuz ayında sahaya çıkan elemanlarından gelen sonuçlar dün tamamlandı ve abonelerine gönderildi” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN İÇİN CHP, AKP’NİN 1.5 PUAN ÜZERİNDE GÖRÜNÜYOR”

Özkök, araştırma şirketinin haziran ayı sonuçlarında CHP ile AKP başa baş göründüğünü belirtirken, AKP’nin yarım puan kadar öne bile geçtiğinin altını çizdi. Özkök, bu ayki sonuçlarda CHP yine öne geçtiğini söyledi. Özkök, “Şu an için CHP, AKP’nin 1.5 puan üzerinde görünüyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YENİ NORMAL’İ ARTIK BU…”

Şirketin genel müdürü Osman Sert’le konuştuğunu aktaran Özkök, “Bu sonuçları nasıl yorumladığını sordum” diyerek, “Temmuz ayı anketinin bizim açımızdan en çarpıcı sonucu şu: Türkiye’nin Yeni Normal’i artık bu…” yorumunu altığını dile getirdi.

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