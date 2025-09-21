Son anket ortaya çıktı! Erdoğan koltuğunu bakın kime kaptırdı

Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ORC Araştırma'nın son anketi gündem oldu. Erdoğan koltuğunu bakın kime kaptırdı...

Ekonomik kriz, azalan demokrasi ve adalet inancı muhalafet partileri ve vatandaşları 'erken seçim' çağrıları yapmaya itiyor. ORC Araştırma'nın ORC Araştırma 26 ilde 12 -14 Eylül tarihleri arasında yaptığı "Gençlerin en beğendiği genel başkanlar" anketinin sonuçların ortaya çıktı.

ERDOĞAN KOLTUĞUNU ÖZGÜR ÖZEL'E KAPTIRDI

17-26 yaş arası gençlerle 26 ilde gerçekleştirilen anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın birincilik koltuğunu CHP lideri Özel'e kaptırdığı görüldü.

Zirvedeki oy farkı 5,5 olurken, yüzde 14,7 oy oranıyla üçüncü sırada yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ise sadece 2,2 puan farkla izleyen isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

İşte ORC'nin Gençlerin en beğendiği genel başkanlar anketinin sonuçları:

