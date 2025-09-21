CHP'li bir isim daha AKP'ye mi geçiyor! Bomba iddia! Canlı yayında ilk kez açıkladı

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı ile şaibe iddialarının ortadan kalkarak, mahkemeden çıkabilecek 'mutlak butlan' kararına karşı bugün Ankara'da toplandı. CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın Halktv canlı yayında yaptığı bomba açıklamalar dikkat çekti.

Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Arslan ile ilgili "Bakın İstanbul'da beyefendi ala ala en son belki Nuri Arslan'ı alarak meclis çoğunluğunu sağlayıp darbe yapmak istiyor." çıkışı gündem oldu.

Aslan hakkında 26 Mayıs'ta Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik görevlilerini "tehdit ettiği" gerekçesiyle "görevi yaptırmamak İçin direnme" suçundan soruşturma açılmıştı.

Başarır'ın açıklamaları şöyle

"5-6 Kasım kurultaylarından güçlenerek çıktık. Biz 31 Mart seçimlerinde bu partiyi yüzde 38'le birinci parti olduk. AKP'ye ilk kez ikinciliği tattırdık.

"TEK SUÇUMUZ..."

Tüm kurultaylarda irade belli. İrade net. Tartışmaya gerek yok. Biz artık Türkiye'nin gündemine dönmek istiyoruz. Bizler partimizi mahçup edecek bir şey yapmadık. Tek suçumuz bu ülkede kurultay ve seçim kazanmak. Bunun dışında alnımız açık.

"DARBE YAPMAK İSTİYOR..."

İftiralarla değil, gerçeklerle gündemi meşgul edebilim. Biz belediye başkanlarımızın da bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bakın İstanbul'da beyefendi ala ala en son belki Nuri Aslan'ı alarak meclis çoğunluğunu sağlayıp darbe yapmak istiyor. Bunu herkes biliyor. Biz buna karşı direneceğiz. Artık yolumuza işimize bakmak istiyoruz."

Nuri Aslan'dan iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, şimdiye kadar muhalefetin kazandığı 59 belediye AKP'ye geçti; "Sayı 100'ü bulabilir" iddiası gündemdeki yerini koruyor.

CHP Olağanüstü Kurultay'ı gerçekleşiyor

