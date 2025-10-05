Son anket ortaya çıktı! Sonuçlar gündem oldu

CHP'de 'kurultay' tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 'şaibeli' olduğu iddia edilen kurultay davasının iptali için devam eden davanın duruşması 24 Ekim'de görülecek.

Davadan 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti genel başkanı olması gündemde.

Özgür Özel'in 'destek' çağrısında bulunmasına rağmen, Kılıçdaroğlu "partiyi kayyuma bırakmam" çıkışıyla mahkemeden gelebilecek karara 'yeşil ışık' yakmıştı.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 65'TEN FAZLASI KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

Vatandaşlara 'mutlak butlan' tartışmalarıyla gündem olan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da soruldu. Vatandaşların %65’ten fazlasının "CHP kurultayı iptal edilip genel başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu’na verilirse bunu destekler misiniz?” sorusuna “hayır” yanıtı verdiği görüldü.

Sonuçlar vatandaşların Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanı olarak geri dönmesini istemediğini gösterirken, gözler mahkeme kararı sonrası için Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda.

Öte yandan ankette DEM seçmeninin iktidarın 'terörsüz Türkiye' adımlarına rağmen, Öcalan istese bile Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceğini açıklaması dikkat çekti.

Erdoğan DEM seçmeninden beklediği oyu alacak mı?