Bomba iddia! O bakan MHP uğruna kurban edilecek!

Gözler AKP'de yapılacak kabine değişikliğinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Aile, Tarım ve Çalışma Bakanlıkları’nda değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddiaları gündemedeki yerini korurken Ankara kulisleri yeni iddiayla çalkalanıyor.

"YERLİKAYA'NIN GÖREVİNE SON VERECEK"

Gazeteci Sedat Bozkurt'un iddiasına göre, MHP ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasındaki gerginlik dikkat çekiyor. Bozkurt, Erdoğan’ın gerginliğe son vermek için “MHP’ye jest yapmak” amacıyla Yerlikaya’nın görevine son vereceğini ileri sürdü.

Bozkurt, "Ali Yerlikaya’nın hazırladığı valiler kararnamesi uzun süredir bekletiliyor. Bu da aradaki stresin bir göstergesi. MHP’yi memnun etmek için değişiklik yapılabilir." ifadelerini kullandı.

"BAKANLARIN 2,5 YILI DOLDU"

Bozkurt'un, kabinede yer alan bakanların neredeyse tamamının 2,5 yılı doldurduğuna dikkat çekerek

"Kültür ve Turizm Bakanı dışındaki tüm isimlerin görev süresi aynı. Bu, Erdoğan için değişiklik yapmak adına uygun bir zaman." değerlendirmesi dikkat çekti.

"GÖREVDEN ALMA YOLUNA GİDER"

Bozkurt "Erdoğan teşkilatlara dinamizm kazandırmak için zaman zaman görevden alma ve istifa ettirme yoluna gider. Bu, 2019 yerel seçimlerinden önce belediye başkanlarında da uygulanmıştı." hatırlatması yaptı.

