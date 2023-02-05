AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

1- Hbs Araştırma, iktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Trabzon'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre AKP ve MHP, bir önceki seçime göre 24 puan kaybediyor.
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2- Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yaklaştıkça kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Hbs Araştırma, Trabzon'da 29-30 Ocak'ta bin 100 seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.Anketin sonuçları şöyle
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3- AKP: Yüzde 38,1İktidar partisi, 2018 genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 56 oy almıştı. Ankete göre AKP, kentte 18 puan kaybetti.
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4- İYİ Parti: Yüzde 22,5İYİ Parti 2018 genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 11,2 oy aldı. Parti, kentte oylarını ikiye katlamış durumda.
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5- CHP: Yüzde 16,2 CHP, son seçimlerde Trabzon'da yüzde 15,1 oy almıştı.
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6- MHP: Yüzde 7,2MHP bir önceki seçimde Trabzon'da yüzde 13,5 oy almıştı. Partiye yönelik desteğin yarı yarıya azaldığı görülüyor.
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7- Diğer: Yüzde 5,6
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8- Kararsız: Yüzde 10,4
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9- Söz konusu ankette Cumhur İttifakı'nın Trabzon'daki oy oranı yüzde 45,3 olarak ölçüldü.
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10- İttifak bir önceki seçimde Trabzon'da yüzde 69,5 oy aldı. İttifak, Trabzon'da 24 puan kaybediyor.
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11- Millet İttifakı'nın Trabzon'daki oy oranı ise yüzde 38,7 olarak ölçüldü.
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12- İttifak, bir önceki seçimde Trabzon'da yüzde 28,8 oy aldı. İttifakın oylarını 10 puan artırmış olduğu görülüyor.