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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

Hbs Araştırma, iktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Trabzon'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İşte 'AKP'nin sarsılmaz kalesi' denilen Trabzon'da durum değiştiren sonuçlar...

Galeri Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 09:23
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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

1- Hbs Araştırma, iktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Trabzon'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre AKP ve MHP, bir önceki seçime göre 24 puan kaybediyor.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

2- Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yaklaştıkça kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Hbs Araştırma, Trabzon'da 29-30 Ocak'ta bin 100 seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.Anketin sonuçları şöyle

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

3- AKP: Yüzde 38,1İktidar partisi, 2018 genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 56 oy almıştı. Ankete göre AKP, kentte 18 puan kaybetti.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

4- İYİ Parti: Yüzde 22,5İYİ Parti 2018 genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 11,2 oy aldı. Parti, kentte oylarını ikiye katlamış durumda.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

5- CHP: Yüzde 16,2 CHP, son seçimlerde Trabzon'da yüzde 15,1 oy almıştı.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

6- MHP: Yüzde 7,2MHP bir önceki seçimde Trabzon'da yüzde 13,5 oy almıştı. Partiye yönelik desteğin yarı yarıya azaldığı görülüyor.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

7- Diğer: Yüzde 5,6

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

8- Kararsız: Yüzde 10,4

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

9- Söz konusu ankette Cumhur İttifakı'nın Trabzon'daki oy oranı yüzde 45,3 olarak ölçüldü.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

10- İttifak bir önceki seçimde Trabzon'da yüzde 69,5 oy aldı. İttifak, Trabzon'da 24 puan kaybediyor.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

11- Millet İttifakı'nın Trabzon'daki oy oranı ise yüzde 38,7 olarak ölçüldü.

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AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak

12- İttifak, bir önceki seçimde Trabzon'da yüzde 28,8 oy aldı. İttifakın oylarını 10 puan artırmış olduğu görülüyor.

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