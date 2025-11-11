Ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ederken, 22.104 TL olan asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 lira. Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam süreci yaklaşırken ORC araştırmanın son anketi dikkat çekti.

1-5 Kasım 2025 tarihleri arasında 1.260 asgari ücretli ve 1.150 emekli katılımcı ile gerçekleştirilen ankette 'Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Ankette CHP’nin AKP’ye 4,7 puan fark attığı görüldü. Emekliler ve asgari ücretliler arasında birinci parti CHP. AKP ise ikinci sırada.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN TERCİHİ CHP OLDU

Asgari ücretlilerin tercih sıralaması şöyle:

CHP: %35,9

AK Parti: %31,2

MHP: %6,9

DEM Parti: %5,5

İYİ Parti: %4,9

Zafer Partisi: %4,1

Yeniden Refah Partisi: %3,8

Yerli ve Milli Parti: %2,2

Diğer: %5,5

EMEKLİLERDE DE TABLO BENZER

Emeklilerde de tablo çok farklı değil. Ankete katılan emeklilerin partilere göre dağılımı şöyle:

CHP: %35

AK Parti: %33,2

MHP: %6,1

DEM Parti: %5,7

İYİ Parti: %5,2

Zafer Partisi: %4,6

Yeniden Refah Partisi: %3,8

Yerli ve Milli Parti: %2,3

Diğer: %4,1

EKONOMİK KRİZ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Analistlere göre yüksek enflasyon, artan yaşam maliyeti ve alım gücünün düşmesi, iktidarın tabanında ciddi bir memnuniyetsizlik yaratırken; AKP, asgari ücretli ve emekli seçmen desteğini yeniden kazanmakta zorlanıyor.