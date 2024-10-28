Son ankette Bahçeli'ye büyük şok! Öcalan'a el uzattı, MHP oyları dibe vurdu

Sözcü Yazarı Rahmi Turan, THEMİS araştırma şirketinin yeni anket verisini açıkladı. Bahçeli’nin Öcalan açılımı sonrasında ankette çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Ankette dikkat çekenlerden biri yüzde 10’a kadar yükselen MHP’nin oy oranı yüzde 4’e kadar düşerek baraj altında kaldığı belirtildi. Zafer Partisi’nin oy oranı ise büyük bir yükseliş göstererek yüzde 7’ye kadar geldi.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN AÇILIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan açılımı büyük tepkilere neden olmuştu. Hatta bu durum bazı partilileri de rahatsız etmişti. Bazı isimler partiden istifa ederken, üyelikleri iptal edenlerde olmuştu. MHP içindeki çatışma sonrasında yeni yapılan bir ankette çatışmanın etkisi görüldü.

MHP’Yİ GERİDE BIRAKTI

Öcalan açılımının MHP’yi derinden etkilediği ankette belirgin olarak hissedildi. Sözcü yazarı Rahmi Turan, THEMİS araştırma şirketinin verilerini paylaştı. Turan, Zafer Partisi’nin seçim barajını aşarak yüzde 7’ye çıktığını söylerken, MHP’nin de yüzde 10 olan oy oranının yüzde 4’e kadar düşerek baraj altında kaldığının altını çizdi.

MİLLİYETÇİ PARTİLERE OLAN İLGİ ARTTI

Ayrıca THEMİS şirketi dışında Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yaptığı ankette de dikkat çekmişti. Yapılan ankette ise son yaşanan hadiselerin etkili olduğu belirgin olarak görüldü. MHP’nin oy oranı yüzde 11,7’den yüzde 7,5’e kadar geriledi. Ayrıca, son dönemde milliyetçi partilere olan ilginin arttığı da göze çarptı. Zafer Partisi yüzde 8,4 oy oranına gelirken, İyi Parti yüzde 6,2 oy oranına ulaştı. MHP’nin oy oranındaki gerileme ile Zafer Partisi, ilk kez MHP’yi geçerek en yüksek milliyetçi seçmen desteğine sahip parti konumuna gelmesi dikkat çekmişti.