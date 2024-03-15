Son ankette tüm hesaplar değişti! 3 büyükşehir el değiştiriyor… İşte il il sonuçlar

Kaynak: Sözcü TV
Son ankette tüm hesaplar değişti! 3 büyükşehir el değiştiriyor… İşte il il sonuçlar
MAK Araştırma Şirketi’nin son paylaştığı bilgilere göre CHP’nin elinde bulunan Adana, Hatay ve Eskişehir büyükşehir belediyeleri AKP’nin eline geçebilir. MAK’ın sonuçlarını yorumlayan Gazeteci İsmail Saymaz, “İYİ Parti ile CHP makul, İYİ Parti’yi mağdur etmeyecek, aldığı oy nispetinde belediyeye kavuşabileceği bir planla uzlaşabilselerdi her ikisi de karlı çıkacaktı” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere yaklaşık 2 hafta kalırken MAK Araştırma Şirketi büyükşehirlerle ilgili yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

CHP’nin elinde bulunan 3 büyükşehir Adana, Hatay ve Eskişehir’de AKP’nin önde olduğu gözüktüğü anket sonucuyla ilgili Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci İsmail Saymaz, “Masa kurulamadı. Eğer kurulsaydı CHP elindeki hiçbir büyükşehir belediyesini kaybetmez. Bursa, Balıkesir alınabilir, Manisa’da şanslı olabilirdi” diye konuştu.

Saymaz’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“ELİNDEKİ BELEDİYELERİ KAYBETME RİSKİ VAR”

CHP ile İYİ Parti’nin ayrı ayrı seçime girmesi CHP’yi riskli sınıra çekti. Elindeki belediyeleri kaybetme ya da alabileceği belediyeleri alamama sonucunu veriyor.

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“ORDU VE SAMSUN’DA İYİ PARTİ ALEYHİNE GELİŞİYOR”

Aynı şekilde Ordu ve Samsun’da İYİ Parti aleyhine işliyor. Orada da İYİ Parti sonuca daha yakın.

Bu tartışmayı da yapmak istemiyorum. İYİ Partililer haklı olarak şunu söylüyorlar: “Biz size mecbur muyuz, köle miyiz? Her seçime bizim oylarımızla girip kazanmak zorundasınız?”

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“İTTİFAK OLSAYDI İKİ PARTİ DE KARLI ÇIKACAKTI”

Ben şunu söyleyebilirim, İYİ Parti ile CHP makul, İYİ Parti’yi mağdur etmeyecek, aldığı oy nispetinde belediyeye kavuşabileceği bir planla uzlaşabilselerdi her ikisi de karlı çıkacaktı.

Hem büyükşehir düzleminde hem ilçeler düzleminde… Maalesef bu uzlaşma sağlanamadı.

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“BURSA, BALIKESİR VE MANİSA ALINABİLİRDİ”

İYİ Partililer baştan bize bir ittifak planı sunmadı sonra ‘biz zaten özü başımıza yürümek istiyoruz’ öyle veya böyle sebepleri artık önemsizleşti. Masa kurulamadı. Eğer kurulsaydı CHP elindeki hiçbir büyükşehir belediyesini kaybetmez. Bursa, Balıkesir alınabilir, Manisa’da şanslı olabilirdi.

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