Son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Zirvede fark 1'e indi, İYİ Parti MHP'yi yakaladı

MAK Araştırma'nın son seçim anketinde sorulara yanıt veren katılımcıların yüzde 28'i, protesto amacıyla oy kullanmayacaklarını söyledi.

Diğer katılımcıların verdiği yanıtlara göre ise de CHP ile AKP arasında fark 1 puan olarak göze çarptı. Diğer bir çarpıcı sonuç ise İYİ Parti'deki oy yükselişi oldu.

Araştırmada sorulan, "Yarın genel seçim olsa (milletvekilliği seçimi) oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği cevaplara göre partilerin sıralaması şu şekilde oluştu:

CHP Yüzde 29

AKP: Yüzde 28

İYİ Parti Yüzde 7

DEM Parti Yüzde 7

MHP Yüzde 7

Yeniden Refah Partisi Yüzde 6

Zafer Partisi Yüzde 4

TİP Yüzde 1

DEVA Yüzde 1

Saadet Partisi Yüzde 1

Diğer Yüzde 2

Kararsız / Cevap yok: Yüzde 7

MAK Araştırma'dan ankete ilişkin bir not düşülerek "Bu araştırma sırasında katılımcıların % 28 i "oy kullanmayacağım" dediği için "bu araştırma sandığa gidip oy kullanacağını söyleyenlerin tercihlerini" ifade etmektedir" denildi.