Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, son bir haftada Suriye’deki harekat alanlarına yönelik 30 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hudutlarda alınan tedbirlerle yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Zeki Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 kişi yakalandı, 2 bin 113 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

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Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 758’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209 bin 402 olmuştur.” ifadelerini kullandı.

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Milli silah sistemleriyle TSK’nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli miktarlarda ‘mini akıllı mühimmat’, ‘Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR (Milli Karıştırıcı)’ ve 'Hisar-O Füzesi’nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.

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MSB kaynakları, İngiltere’nin Ukrayna’ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişine izin verildiğine dair iddiaları yalanladı. Türkiye’nin, söz konusu gemilerin boğaz geçişine izin vererek Montrö’ye aykırı davrandığı iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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