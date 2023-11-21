Son Bitcoin 2140’ta üretilecek!

Doğası gereği limitli arzıyla tanınan Bitcoin'in geleceğine ilişkin veriler, toplam arzın %93'ünün gerçekleştirildiğini gösterdi.

Son Bitcoin 2140’ta üretilecek!

Üretilebilecek yalnızca 1,49 milyon Bitcoin kaldığı öngörülürken, bugüne kadar üretilen toplam Bitcoin sayısı 19,54 milyonu aştı.

Güncel veriler, dünyanın piyasa değeri açısından en büyük kripto para biriminin arzının giderek azaldığını gösterdi. Doğası gereği limitli bir arza sahip olan ve Bitcoin madenciliği kapsamında yalnızca 21 milyon adet üretilebileceği tahmin edilen Bitcoin’in toplam arzının %93’ü üretildi. Küresel kripto para borsası Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, Bitcoin arzının ve Bitcoin madenciliğinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Üretilebilecek yalnızca 1,49 milyon Bitcoin kaldı!

CoinMarketCap'te yer alan veriler, Kasım 2023 ortası itibarıyla 19,54 milyonu aşkın Bitcoin'in üretildiğini gösterdi. Toplam arzın 21 milyonla kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, geriye yalnızca 1,49 milyon adet Bitcoin'in madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılabileceği tespit edildi. Bitcoin’in bir limitle tasarladığını hatırlatan Kafkas Sönmez, “Bir varlık sınıfı olarak tasarlanan Bitcoin, değerinin arz talep dengesine göre belirlenmesi ve fiyatının yıllar içinde artış eğilimi göstermesi için sınırlı bir arzla geliştirildi. Toplam arza yaklaşık her 10 dakikada bir yeni Bitcoin’ler ekleniyor. Daha doğrusu şu an için ortalama 6,25 Bitcoin'in eklendiği her bir bloğun oluşturulma süresi 10 dakika olarak ölçülüyor. Blok başına düşen Bitcoin sayısı, her dört yılda bir yarı yarıya azaltılıyor. Kripto ekosisteminde Bitcoin halving olarak bilinen bir sonraki yarılanma, 2024’te gerçekleştirilecek. Yarılanmadan sonra her blok için 3,125 adet Bitcoin üretilecek” dedi.

gateio-01.jpg

Milyoner başına 0,35 Bitcoin düşüyor

2022 tahminlerine göre dünyada yaklaşık 60 milyon milyoner olduğunu belirten Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Mevcut Bitcoin arzını bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırsak, her milyonere yalnızca 0,35 Bitcoin düşüyor. Üretilmiş toplam Bitcoin’in yaklaşık 6 milyon adetinin, dijital cüzdan şifresinin unutulması gibi sebeplerle geri döndürülemez şekilde kaybolduğu düşünüldüğünde, bu ortalama 0,25’lere kadar geriliyor. Bu durum Bitcoin’in halihazırda ne kadar nadir ve değerli olduğunu ortaya koyuyor. Yalnızca bu denli nadir oluşu düşünüldüğünde, günün birinde 0,1 Bitcoin’in dahi servet sayılabileceğini söyleyebiliriz. Bu hesaplamalar son Bitcoin üretiminin 2140 yılında gerçekleştirileceğini öngörse de, Bitcoin’in ağ genelindeki yuvarlama algoritmaları sebebiyle hiçbir zaman 21 milyon arza ulaşmasının mümkün olmadığı da düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

“Bitcoin’in gelecekteki değerini kullanım yöntemleri belirleyecek”

Altının da arzı sınırlı bir varlık olduğunu, bugün dünyanın her yerinde geçerli, içsel değere sahip bir kıymetli maden olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlanırdı:

“Önümüzdeki yıllarda toplam Bitcoin arzının ne kadarının dolaşımda olacağı, ne kadarına erişileceği, Bitcoin benimsemesinin nasıl seyredeceği ve Bitcoin'in finansal hayatta nasıl konumlanacağı gibi ayrıntılar, kripto para biriminin gelecekteki değerini belirleyecek. Son Bitcoin'in üretilmesi durumunda bu durumdan başta madenciler etkilenecek, madencilik ücretleri ortadan kalkacak ve geriye gelir elde edebilecekleri işlem ücretleri kalacak. Ancak Bitcoin arzında sona ulaşılmasının yatırımcıyı nasıl etkileyeceği konusunda sıraladığımız bu faktörler belirleyici olacak. Gate.io olarak bugünün ve yarının piyasa koşullarına en hızlı biçimde uyum sağlamak için çalışıyor, kripto ekosisteminin kapılarını dünyanın dört bir yanından 14 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya açıyoruz.”

gateio-02.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı Magazin
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu Gündem
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı Gündem
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi' Gündem
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi'
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi Gündem
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu… Gündem
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu…
‘Teşkilat’ dizisine taze kan Magazin
‘Teşkilat’ dizisine taze kan